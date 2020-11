Мика Калио ще замени Икер Лекуона в ГП на Португалия

Тест пилотът на KTM Мика Калио ще участва във финалния уикенд за сезона в MotoGP, това бе потвърдено от австрийския производител. Финландецът ще замени Икер Лекуона в състава на Tech 3 KTM по време на уикенда за Гран При на Португалия, тъй като испанец няма разрешение да участва заради положителна проба за COVID-19.

За Лекуона това ще е трето поредно пропуснато състезание, след като той пропусна двата състезателни уикенда на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия. В първия от тях, той не бе допуснат до участие, тъй като неговият брат и личен асистент даде положителна проба за вируса и това принуди и Лекуона да прекара 10-дневна карантина в дома си в Андора. Той все пак трябваше да се включи в Гран При на Валенсия след като даде един отрицателен PCR тест, но вторият, който му бе направен на входа на пистата даде положителен резултат и това наложи втора карантина за младия испанец.

