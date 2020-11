Тенис Циципас спаси мачбол и изхвърли Рубльов, ще спори с Надал за полуфинал 18 ноември 2020 | 01:52 - Обновена Прочетена 157 0



копирано





По този начин след втория кръг от мачовете в група „Лондон 2020“ имаме две сигурни неща – Доминик Тийм си гарантира участие на полуфиналите, а Рубльов вече няма шансове да продължи напред. В същото време в четвъртък Рафа Надал и Стефанос Циципас ще се изправят един срещу друг в директен сблъсък за място в топ 4 на надпреварата.

Thiem wins the group & advances to the semi-finals

Rublev is eliminated from contention

Nadal & Tsitsipas will play for the second semi-final spot#NittoATPFinals pic.twitter.com/iMDr97RHf3 — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020 Мачът между Циципас и Рубльов бе очакван с голямо нетърпение с оглед на интересните срещи помежду им до този момент, а и поради факта, че и двамата бяха загубили откриващите си двубои в надпреварата. След странният от гледна точка на Рубльов първи сет, в който неговата игра бе далеч от стандартите, руснакът успя да стабилизира нивото си и оттам насетне мачът бе много равностоен.



Единственият пробив в мача за Рубльов дойде и при единствената му възможност в самия край на втория сет. В третия пък пробиви нямаше и така тайбрекът трябваше да реши изхода на срещата. Циципас завърши двубоя с 25 уинъра и 17 непредизвикани грешки спрямо 26 печеливши удара, но и цели 32 непредизвикани грешки на Рубльов.

Двубоят започна доста неочаквано с огромно предимство на Циципас, което се дължеше на неговата стабилна игра, но и на много неувереният Рубльов. В първия сет руснакът имаше много нисък процент на вкаран първи сервис и като цяло играта му не вървеше изобщо. Това доведе до ранен пробив за 2:0 в полза на шампиона от 2019-а, който постигна още един за 5:1, след което на свой сервис сложи край на сета след едва 19 минути игра.



В първия сет Рубльов имаше едва два печеливши удара и едва ли можеше да продължи да играе толкова неубедително. Така че логично във втората част тенисистът с най-много победи и титли през сезона стабилизира нивото си и започна да печели лесно подаванията си като в хода на целия сет даде само една точка на първи сервис на съперника си.

При 3:3 все пак Рубльов трябваше да отрази единствените два брейкбола за гърка в сета, но успя да го направи, а това впоследствие имаше огромна роля. Защото при 4:5 Циципас сервираше за оставане в сета и изведнъж допусна огромно пропадане в играта си. Удар с рамката доведе до 0:40 и три последователни сетбола на съперника при първите изобщо шансове за пробив за дебютанта в турнира. А още първата бе реализирана и така двубоят отиде в трети решителен сет.



В него Циципас взимаше по-лесно своите сервис геймове, докато при Рубльов на няколко пъти се стигна до сериозна битка. В третия гейм той отрази цели пет шанса за пробив, а в следващите си подавания се измъкна от 0:30, както и от равенство, дошло след 40:15.

Закономерно се стигна до тайбрек, който започна с непредизвикана грешка от форхенд на Рубльов. Минипробивът бе върнат бързо, но пък нова грешка от форхенд на руснака доведе до смяна на полетата при 4:2 за съперника му.



При 5:4 Циципас имаше два сервиса, за да приключи мача, но вместо това и двете разигравания отидоха на сметката на Рубльов като това при 5:5 бе изключително дълго и качествено.

He lives to fight another day



@StefTsitsipas will now face Nadal for a spot in the semi-finals!



: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/BTuIDeIMSQ — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020 Така при 6:5 Рубльов имаше мачбол на свой сервис, но нервите взеха връх и в този момент той направи едва втората си двойна грешка. А след мощен форхенд по обратния диагонал гъркът си осигури мачбол, при който руснакът не издържа и с топка в мрежата сложи край на своите шансове да достигне до полуфиналите.



За него остава наглед протоколният мач с Тийм, който обаче би могъл да му донесе 200 точки при победа. Циципас пък ще трябва задължително да победи Надал, ако иска да бъде част от елиминациите. Мачът ще бъде в четвъртък от 22:00 часа.



tenniskafe.com Стефанос Циципас запази шансовете си да защити своята титла от Финалите на АТР. След като загуби мача си срещу Доминик Тийм преди два дни, гръцкият тенисист бе изправен пред мачбол на сервис на Андрей Рубльов, но в крайна сметка оцеля и победи след 6:1, 4:6, 7:6(6) за 1 час и 55 минути на корта в „О2 Арена“ в Лондон.По този начин след втория кръг от мачовете в група „Лондон 2020“ имаме две сигурни неща – Доминик Тийм си гарантира участие на полуфиналите, а Рубльов вече няма шансове да продължи напред. В същото време в четвъртък Рафа Надал и Стефанос Циципас ще се изправят един срещу друг в директен сблъсък за място в топ 4 на надпреварата.Мачът между Циципас и Рубльов бе очакван с голямо нетърпение с оглед на интересните срещи помежду им до този момент, а и поради факта, че и двамата бяха загубили откриващите си двубои в надпреварата. След странният от гледна точка на Рубльов първи сет, в който неговата игра бе далеч от стандартите, руснакът успя да стабилизира нивото си и оттам насетне мачът бе много равностоен.Единственият пробив в мача за Рубльов дойде и при единствената му възможност в самия край на втория сет. В третия пък пробиви нямаше и така тайбрекът трябваше да реши изхода на срещата. Циципас завърши двубоя с 25 уинъра и 17 непредизвикани грешки спрямо 26 печеливши удара, но и цели 32 непредизвикани грешки на Рубльов.Двубоят започна доста неочаквано с огромно предимство на Циципас, което се дължеше на неговата стабилна игра, но и на много неувереният Рубльов. В първия сет руснакът имаше много нисък процент на вкаран първи сервис и като цяло играта му не вървеше изобщо. Това доведе до ранен пробив за 2:0 в полза на шампиона от 2019-а, който постигна още един за 5:1, след което на свой сервис сложи край на сета след едва 19 минути игра.В първия сет Рубльов имаше едва два печеливши удара и едва ли можеше да продължи да играе толкова неубедително. Така че логично във втората част тенисистът с най-много победи и титли през сезона стабилизира нивото си и започна да печели лесно подаванията си като в хода на целия сет даде само една точка на първи сервис на съперника си.При 3:3 все пак Рубльов трябваше да отрази единствените два брейкбола за гърка в сета, но успя да го направи, а това впоследствие имаше огромна роля. Защото при 4:5 Циципас сервираше за оставане в сета и изведнъж допусна огромно пропадане в играта си. Удар с рамката доведе до 0:40 и три последователни сетбола на съперника при първите изобщо шансове за пробив за дебютанта в турнира. А още първата бе реализирана и така двубоят отиде в трети решителен сет.В него Циципас взимаше по-лесно своите сервис геймове, докато при Рубльов на няколко пъти се стигна до сериозна битка. В третия гейм той отрази цели пет шанса за пробив, а в следващите си подавания се измъкна от 0:30, както и от равенство, дошло след 40:15.Закономерно се стигна до тайбрек, който започна с непредизвикана грешка от форхенд на Рубльов. Минипробивът бе върнат бързо, но пък нова грешка от форхенд на руснака доведе до смяна на полетата при 4:2 за съперника му.При 5:4 Циципас имаше два сервиса, за да приключи мача, но вместо това и двете разигравания отидоха на сметката на Рубльов като това при 5:5 бе изключително дълго и качествено.Така при 6:5 Рубльов имаше мачбол на свой сервис, но нервите взеха връх и в този момент той направи едва втората си двойна грешка. А след мощен форхенд по обратния диагонал гъркът си осигури мачбол, при който руснакът не издържа и с топка в мрежата сложи край на своите шансове да достигне до полуфиналите.За него остава наглед протоколният мач с Тийм, който обаче би могъл да му донесе 200 точки при победа. Циципас пък ще трябва задължително да победи Надал, ако иска да бъде част от елиминациите. Мачът ще бъде в четвъртък от 22:00 часа.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 157

1