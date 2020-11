Джабари Паркър остава в Сакраменто, Родни Худ избра да е свободен агент

Крилото на Сакраменто Кингс Джабари Паркър е взел решение да се възползва от опцията за последната година от договора си и ще остане в състава на “Кралете” през следващия сезон. Опцията е на стойност 6.5 милиона долара.

Kings forward Jabari Parker will exercise his $6.5 million option for the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.