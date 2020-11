Тенис Надал преклони глава пред Тийм след два тайбрека 17 ноември 2020 | 19:36 - Обновена Прочетена 381 0



Австриецът Доминик Тийм направи невероятен мач и се наложи над Рафаел Надал (Испания) със 7:6 (7),7:6 (4), като записа втора победа в Група Лондон 2020 на Финалния турнир на АТР. Така австриецът е на крачка от гарантирано участие на полуфинал, а това ще стане факт при успех по-късно днес на Стефанос Циципас над Андрей Рубльов. After saving three match points...



You've got to be kidding, @RafaelNadal #NittoATPFinals pic.twitter.com/NdQygJFcIj — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020 В първата част нямаше никакви точки за пробив и логичната развръзка бе тайбрек. Той се превърна във фиеста на мини-пробивите, като Рафа поведе с 5:2, но Тийм изравни за 5:5. При следващата точка австриецът допусна двойна грешка и това донесе сетбол на Надал, но в крайна сметка австриецът се измъкна и излъга съперника си с 9:7. Is it Thiem's time in London?



What a breathtaking performance from @ThiemDomi!



: @TennisTV | #NittoATPFinalspic.twitter.com/BlH0rrhcbu — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020 Във втория сет Надал нанесе първи удар, пробивайки за 4:3, но Тийм веднага направи рибрейк - 4:4. В десетия гейм, сервирайки за оставане в двубоя, Надал сбърка наглед лесен удар над глава и това донесе три поредни мачбола за Тийм при 0:40. Испанецът, който никога не е печелил турнира, все пак се спаси и се добра до 5:5, а в крайна сметка и втората част трябваше да се реши с тайбрек. Преди смяната на полетата резултатът бе равен - 3:3, но след това Тийм спечели три поредни точки и се сдоби с нови три мачбола. Вторият бе реализиран и поставеният под №3 австриец надделя над втория в схемата Надал след близо 2 часа и половина игра, записвайки шеста победа над испанеца в 15-ия двубой помежду им.

