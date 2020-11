Джерами Грант избра да стане свободен агент

Крилото на Денвър Нъгетс Джерами Грант реши да се откаже от опцията за последния сезон от договора си на стойност 9.3 милиона долара и става свободен агент, съобщава в Twitter НБА инсайдърът на Yahoo Sports Крис Хейнс.

Yahoo Sources: Denver Nuggets forward Jerami Grant is declining his $9.3 million player option for the 2020-21 season to become an unrestricted free agent.