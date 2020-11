Лека атлетика Семеня се обръща и към Европейския съд по правата на човека 17 ноември 2020 | 18:22 Прочетена 457 0



Правилото на Световната атлетика гласи, че тя не може да се състезава в дисциплини между 400 метра и една миля, без да приема лекарства за намаляване на нивата на тестостерон в организма. Адвокатите на 29-годишната южноафриканка потвърдиха, че жалбата е подадена.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) "Обществената подкрепа изминава дълъг път, за да покаже как правилата на Световната атлетика са против обществения интерес", каза Грег Нот, член на правния екип на Семеня.



"Ние насърчаваме всички да помогнат за създаването на по-равен свят, като покажат подкрепата си в социалните медии и като оказват натиск върху спортните им органи да възприемат и прилагат международно приетите ценности на правата на човека в своите дейности и правила", добави той.





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

