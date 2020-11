Андре Дръмънд ще се възползва от опцията си за новия сезон

Центърът на Кливланд Кавалиърс Андре Дръмънд е взел решение да се възползва от опцията си на стойност 28.7 милиона долара за последната година от договора си, съобщи в Twitter журналистът Марк Стайн. Дръмънд можеше да откаже опцията и да стане неограничен свободен агент, но е решил да започне сезона като играч на “Кавалерите”.

