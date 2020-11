НБА Хардън окончателно решил да си тръгне от Хюстън 16 ноември 2020 | 18:16 - Обновена Прочетена 775 0



копирано



James Harden has officially requested a trade. — Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) November 16, 2020

За сделка между Рокетс и Нетс се говори от два дни насам, след като "Sports Illustrated" първи съобщи за намеренията на Брадата. Снощи ESPN също потвърди, че стрелецът не е сигурен в шансовете и възможностите на "ракетите" за титла от НБА и Бруклин е една от дестинациите, които са най-високо в списъка му. BREAKING: James Harden wants to move on from the Rockets, per @HoustonChron



Harden is trying to force his way to Brooklyn. pic.twitter.com/6eCv17pon6 — NBA Central (@TheNBACentral) November 16, 2020 Джеймс Хардън е поискал да си тръгне незабавно от Хюстън Рокетс, за да се присъедини към бившия си съотборник Кевин Дюрант в Бруклин Нетс. Информацията вече се носи от няколко източника, като сред тях са "Houston Chronicle" и репортерът на Heavy.com Брандън Робинсън.За сделка между Рокетс и Нетс се говори от два дни насам, след като "Sports Illustrated" първи съобщи за намеренията на Брадата. Снощи ESPN също потвърди, че стрелецът не е сигурен в шансовете и възможностите на "ракетите" за титла от НБА и Бруклин е една от дестинациите, които са най-високо в списъка му. Хардън и Дюрант са провели разговор наскоро, в който са обсъдили възможността да заиграят заедно отново, като това да се случи в отбора на Бруклин. Така "мрежите" ще могат да съберат три от големите звезди на НБА - Хардън, Дюрант и Кайри Ървинг. Очаква се обаче Нетс да се разделят с изключително голяма част от играчите, които блестяха през миналия сезон. Сред тях са гардовете Спенсър Динуиди и Карис ЛъВърт, крилото Ториън Принс и центърът Джарет Алън. По този начин Хюстън ще остане без двете си най-големи звезди. "Ракетите" вече са информирани за решението на Ръсел Уестбрук, който също си тръгва посредством размяна от Тексас. Както е известно, при Рокетс настъпиха промени и в ръководството. Дългогодишният генерален мениджър Дарил Мори напусна, за да отиде във Филаделфия. Старши треньорът на тима Майк Д'Антони също си тръгна от "ракетите" и в момента е асистент именно в Бруклин, накъдето се е запътил и Хардън. През миналия сезон Брадата записа средно по 34.3 точки, 6.6 борби и 7.5 асистенции, но тимът му бе спрян на полуфиналите на Западната конференция от шампиона ЛА Лейкърс. В 12 мача от заключителната фаза на сезона Брадата регистрираше средно по 29.6 точки, 5.6 борби и 7.7 асистенции.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 775 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1