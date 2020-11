Холивудски звезди ще са новите собственици на Рексъм

Холивудските звезди Райън Рейнолдс и Роб Макелхени са все по-близо до това да придобият уелския футболен клуб Рексъм, след като членовете на Wrexham Supporters Trust (WST), собственик на клуба, гласуваха в подкрепа на офертата.

Двамата актьори си поставят за цел да върнат отбора в Английската футболна лига, като се надяват това да се случи с увеличаване на броя на феновете на стадион "Рейскорс Граунд" и увеличаване на популярността му по света.



В момента Рексъм се състезава в петото ниво на английския футбол.



WST заяви, че повече от 91 процента от членовете са взели участие в извънредно гласуване, след което офертата за закупуване на клуба е одобрена с повече от 1800 членове.



"При условие на окончателно споразумение RR McReynolds Company, LLC ще поеме 100% контрол над футболен клуб Рексъм от WST. И двете страни ще продължат с финализирането на подробностите за закупуването, а привържениците на Рексъм ще бъдат уведомени за това възможно най-скоро", се казва в изявление на тима.



Основан през 1864 година, собствеността на футболния клуб е в ръцете на феновете от 2011 година насам. Според "ББС" сделката за закупуването на акциите на клуба ще влее 2 милиона лири в касата му.



Рексъм изпадна от Английската футболна лига през 2008 година, но в историята си тимът има три участия на четвъртфиналите за купата на Англия.

A message from our owners-elect...



Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds



#WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry