Гард на Лейкърс става свободен агент

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Кентейвиъс Колдуел-Поуп се отказва от последната година от договора си с шампионите и ще се превърне в свободен агент, твърди авторитетният репортер Шамс Чарания. Съобщава се, че 27-годишният стрелец ще получи оферти от няколко заинтересовани отбора по време на трансферния прозорец.

Lakers starter Kentavious Caldwell-Pope will decline his 2020-21 player option and enter free agency, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. He’s expected to have several suitors at start of free agency — and teams are under impression he’s open to offers.