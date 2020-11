Гард на Пеликанс: Нетс печелят титлата, ако вземат Хардън

Слуховете за преминаването на Джеймс Хардън в Бруклин Нетс вече предизвикват коментари от страна на баскетболистите в най-силната лига в света. Гардът на Ню Орлиънс Джош Харт е на мнение, че "мрежите" ще спечелят титлата през следващия сезон, ако Брадата пристигне в Ню Йорк.

"Вече бях забравил за 2020-а, но ако Джеймс отиде в Бруклин, то ще се видим през 2022-ра, защото Бруклин ще спечелят 2021-ва", реагира Харт в профила си в "Туитър".

