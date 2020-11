НБА Батум и неговите 3.6 точки на мач си заслужиха още $27 милиона от Шарлът 16 ноември 2020 | 13:03 Прочетена 196 0



копирано





Charlotte’s Nicolas Batum will exercise his $27.13M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020 През миналия сезон 32-годишният Батум регистрира средно по 3.6 точки, 4.5 борби и 3.0 асистенции в 22 мача от редовния сезон. Крилото подписа петгодишна сделка с Шарлът през 2016-а на стойност $120 милиона, след като направи силен сезон 2015/16, в който остави по 14.9 точки, 6.1 борби и 5.8 асистенции.

Никола Батум ще активира опцията в договора си с Шарлът Хорнетс и ще остане още един сезон в състава на "стършелите", съобщи Шамс Чарания от "The Athletic". Французинът ще завърши своя петгодишен договор с отбора на Майкъл Джордан, като за следващия сезон заплатата му е фиксирана на $27 милиона. След края на кампанията той ще се превърне в свободен агент.През миналия сезон 32-годишният Батум регистрира средно по 3.6 точки, 4.5 борби и 3.0 асистенции в 22 мача от редовния сезон. Крилото подписа петгодишна сделка с Шарлът през 2016-а на стойност $120 милиона, след като направи силен сезон 2015/16, в който остави по 14.9 точки, 6.1 борби и 5.8 асистенции. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 196

1