Антъни Дейвис отказа последната година от договора си с Лейкърс

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис официално се e отказал от последната година в договора си с "езерняците", която щеше да му донесе $28.7 милиона заплата, и по този начин ще се превърне в свободен агент, съобщи Yahoo Sports. Паника няма, тъй като Дейвис ще подпише нова сделка с шампионите, чрез която ще си осигури повече стабилност занапред.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers superstar Anthony Davis is officially declining his $28.7 million player option to become an unrestricted free agent.