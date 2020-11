Бокс Флойд Мейуедър отново се качва на ринга 16 ноември 2020 | 11:37 Прочетена 215 0



Все още няма яснота кой ще бъде съперник на 43-годишния американец, нито по какви правила ще се проведе боят. През декември 2018 година Мейуедър участва в кикбоксов мач с японската ММА звезда Теншин Насукава, който спечели, но и за който получи серия от подигравателни коментари. Хонорарът му за 2-минутната среща бе 9 милиона долара.



Събитието, в което сега ще участва и Мейуедър, ще се проведе в "Токио Дом" на 28 февруари и носи името "Мега 2021". Организаторите обявиха, че в него ще участват и други шампиони в бойни спортове, но не посочиха никакви подробности повече.



През миналата седмица Флойд Мейуедър пусна клип в официалния си профил в Инстаграм, в който казва: "Токио, Япония, връщам се през 2021 година".

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) Американският боксьор обяви края на състезателната си кариера през 2017 година, след което на няколко пъти променя решението си. Последно той бе обявил, че се връща на ринга през 2020 година, но до мач така и не се стигна досега. На професионалния боксов ринг Мейуедър е все още непобеден, като има 50 успеха в 50 мача.

