Легенда на Ливърпул и Барса обяви края на кариерата си

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. pic.twitter.com/u0CcWsYpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020 "Бях отдаден на 100 процента на професията ми, но напоследък ми бе все по-трудно да го правя. Понякога не ти избираш кога е краят, той просто идва сам", каза Масчерано след загубата на Естудиантес с 0:1 срещу Архентинос Хуниорс.

Javier Mascherano's trophies won at FC Barcelona:



• 5 La Ligas

• 5 Copa del Reys

• 3 Spanish Super Cups

• 2 FIFA Club World Cups

• 2 Champions League titles

• 2 UEFA Supercups



Wishing you a happy retirement Jefecito. pic.twitter.com/LFmB0rwDO1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_zw) November 16, 2020 Най-успешните години на Масчерано преминаха в Барселона, където той спечели 19 трофея за осем години. Сред тях са пет титли в Ла Лига и две от Шампионската лига.



Масчерано слага край на кариерата си със 146 мача за Аржентина и участия на четири световни първенства.



