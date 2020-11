Рондо си тръгва от Лейкърс?

Лос Анджелис Лейкърс води финални преговори с Оклахома за привличането на гарда Денис Шрьодер, който ще пристигне в Калифорния за сметка на Дани Грийн и избор №28 от Драфта на "езерняците". Според авторитетния журналист Марк Стайн причината за този ход на шампионите е раздялата с плеймейкъра Ражон Рондо.

After his role in helping the Lakers win a championship with a particularly strong playoff run, Rondo is expected to command free-agent interest that exceeds the Lakers' budget constraints. Trading for Schroder is an adroit pre-emptive move