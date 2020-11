Битката за титлата в Moto2 ще се реши на "Портимао" следващата седмица

Испанецът Хорхе Мартин (Red Bull KTM Ajo) се ориентира най-добре в хаотичната последна обиколка и спечели Гран При на Валенсия в Moto2, като с това остави битката за титлата жива преди последния старт за годината идната неделя.

За бъдещия пилот на Pramac Ducati в MotoGP това бе втора победа за годината, но той няма шанс за титлата, след като пропусна две състезания по-рано през сезона, заради положителна проба за COVID-19.

Extraordinary final lap!!!



With sixth place, @eneabastianini's championship lead is 14 points with four riders in contention at Portimao! #ValenciaGP pic.twitter.com/aqjy382vlv — MotoGP™ (@MotoGP) November 15, 2020

Италианецът Марко Бедзеки (Sky VR46 Racing) бе начело на колоната в голяма част от състезанието, а конкуренция му бе единствено сънародникът му Фабио ди Джанантонио (Speed UP). Бедзеки обаче сбърка в предпоследната 21-ва обиколка, което позволи на Ди Джанантонио да поведе. Двамата италианци обаче подцениха атаката на Мартин и новобранеца Ектор Гарсо (Flexbox HP40) и в последната обиколка с много рисково каране испанците успяха да ги изпреварят. В средата на последния тур Ди Джанантонио загуби контрол над мотора си и отпадна, което позволи на Гарсо да завърши втори на едва 0.072 зад Мартин. Бедзеки завърши трети на 0.204 секунди зад победителя.

Четвърти се нареди германецът Марсел Шрьотер (Intact GP), а пети приключи италианецът Лука Марини (Sky VR46 Racing). Шести завърши италианецът Енеа Бастианини (Italtrans Racing), който увеличи преднината си на върха в генералното класиране пред втория Сам Лоус (Marc VDS Racing), но пропусна да спечели титлата. Бастианини вече има 194 точки, докато Лоус, който остана 14-и днес, е със 180. Трети я Марини с изоставане от 18 точки спрямо своя бъдещ съотборник в MotoGP. Последният пилот с шансове за титлата в Португалия идната седмица е Бедзеки, но той изостава с цели 23 точки от първото място.