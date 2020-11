Италианец с първа победа за 2020-та в Moto3

Тони Арболино (Honda) спечели Гран При на Валенсия в Moto3 и завърза максимално битката за световната титла в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Кръг преди края на шампионата италианецът е трети с актив от 159 точки, като изостава със само 11 спрямо лидера Алберт Ареняс (KTM), докато втория е японецът Ай Огура (Honda), който изостава с осем пункта спрямо лидера.

STILL in it!



Not the race @AiOgura79 wanted but he's just 8 points back heading into the finale!



It's all to play for in Portimao! #Moto3 | #ValenciaGP pic.twitter.com/EqncHbZesx — MotoGP™ (@MotoGP) November 15, 2020

20-годишният Арболино си осигури победата в предпоследната обиколка на пистата „Рикардо Тормо“, след като успя да изпревари испанците Серхио Гарсия (Honda) и победителят от Гран При на Европа преди седмица Раул Фернандес (КТМ), който бе лидер в голяма част от състезанието.

Лидерът в генералното класиране Ареняс завърши четвърти, а Огура остана осми. Южноафриканецът Дарин Биндер (KTM), който потегли от пол-позишън, завърши пети, а шестото място зае турчинът Дениз Ончу (KTM).

Битката за титлата в Moto3 за 2020 година ще бъде решена в надпреварата за Гран При на Португалия на пистата „Портимао“ следващата неделя.