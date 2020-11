НБА Заформя ли се голямо трио в Бруклин? 15 ноември 2020 | 15:12 - Обновена Прочетена 170 0



Mind you, I never do these things. This is what I'm hearing right now though good intel. But we'll see what the future holds — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 14, 2020 Според информацията, нюйоркчани са готови да се разделят със Спенсър Динуиди, Карис ЛъВърт, Ториън Принс и Джарет Алън, за да се снабдят с Брадата. Положението в Хюстън е доста въпросително, тъй като вече стана ясно, че Ръсел Уестбрук е поискал да напусне тима. Самият Хардън пък за момента иска да остане в Тексас, но всички знаем, че НБА е бизнес, в който всичко е възможно.



