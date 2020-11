НА ЖИВО: Първият мачбол в битката за титлата в MotoGP

Гран При на Валенсия предоставя първата възможност на Жоан Мир (Suzuki) да си гарантира титлата за 2020 година в клас MotoGP.

Победителят от първата надпревара на „Рикардо Тормо“ преди седмица ще се нареди 12-ти на стартовата решетка, но успокояващи за него за стартовите позиции на основните му преследвачи в генералното класиране. Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Алекс Ринс (Suzuki), които изостават с по 37 точки зад Мир ще потеглят съответно 11-ти и 14-ти след незадоволителното си представяне във вчерашната квалификация.

Морбидели спечели квалификацията за ГП на Валенсия

Същевременно от пол-позишън ще потегли съотборникът на Куартараро Франко Морбидели, който ще си подели първата редица с Джак Милър (Pramac Ducati) и Такааки Накагами (LCR Honda). На втората редица местата ще си поделят Йоан Зарко (Avintia Ducati), Пол Еспаргаро (KTM) и Маверик Винялес (Yamaha), докато на третата ще се наредят Алейш Еспаргаро (Aprilia), Франческо Баная (Pramac Ducati) и Брад Биндър (KTM).

За разлика от уикенда за Гран При на Европа миналата седмица, този за Гран При на Валенсия се провежда при предимно слънчеви и сухи условия на „Рикардо Тормо“, което чувствително промени баланса на силите след квалификационната сесия. Тогава обаче пистата бе леко влажна, което допълнително обърка класирането.

Както и миналата седмица, пилотите ще направят 27 обиколки или 108 състезателни километра на спънатото испанско трасе.

Старт на състезанието! Най-добро потегляне направи Милър, но той допусна грешка в първия завой и се озова на трета позиция зад Пол Еспаргаро. Австралиецът все пак се изкачи до второто място още в четвъртия завой на надпреварата.

От претендентите за титлата най-добре потегли Ринс, който завърши първата обиколка на осмо място. Мир пък завърши първи тур десети, докато Куартараро бе едва 18-ти след грешка на втория завой.

Отпред, въпреки че загуби спринта до първия завой, лидер след края на третия тур е Морбидели, следван от Милър и Пол Еспаргаро.

След динамичните първи обиколки, пилотите стабилизираха позиции, като лидер след пет тура продължи да е Морбидели, пред Милър и по-малкия от братята Еспаргаро. От конкурентите за титлата Ринс успя да се изкачи до шестото място след грешка на Зарко на първия завой в шестата обиколка, което обаче позволи и на Мир да мине с позиция напред, заемайки деветата.

В деветата обиколка Куартараро загуби всякакви шансове за титлата през 2020 година, след като допусна грешка и се озова на земята в шестия завой на испанското трасе.

В края на десетия тур Накагами успя да изпревари Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) в битката за четвъртото място, благодарение на великолепна маневра в дългата последна крива.

Само половин обиколка по-късно това направи и Ринс, като по този начин испанецът мина на пето място.

Неговият съотборник Мир пък направи подобна маневра на тази, която Накагами приложи срещу Оливейра и успя да мине пред Алейш Еспаргаро, изкачвайки се на осмо място.

Така във виртуалното генерално класиране в средата на надпреварата Мир водеше с 28 точки пред лидера в самото състезание Морбидели. Ринс пък бе с изоставане от 34 пункта спрямо своя съотборник.