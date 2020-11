Бокс Терънс Крофорд срази Кел Брук в 4-ия рунд и запази пояса на WBO (видео + снимки) 15 ноември 2020 | 10:02 - Обновена Прочетена 405 0



копирано

Терънс Крофорд (37-0, 28 KO) за пореден път защити титлата си, след като победи британеца Кел Брук (39-3, 27 KO) с технически нокаут в 4-ия рунд. Битката за титлата се проведе рано тази сутрин в The Bubble в MGM Grand в Лас Вегас (САЩ). Terence Crawford stuns Kell Brook with a big right hand here in round 4 and ends it quickly after.



Crawford is still the WBO welterweight champion!



Crawford now 37-0

28 KOs#CrawfordBrook



pic.twitter.com/xcDmiStm0o — Premier Sports (@PremierSportsTV) November 15, 2020 Брук започна много внимателно битката, използвайки джеба си, за да държи на дистанция американеца Крофорд. Той се опита да неутрализира джеба на Брук във втория рунд, като постоянно сменяше гардовете.



В третия рунд Крофорд най-накрая напипа верния ритъм. Той започна да вдига темпото и да пласира точни удари. В четвъртия рунд Брук се озова в нокдаун, а след подновяването на играта Крофорд започна да го налага и това принуди рефера Тони Уийкс да се намеси и да прекрати двубоя. Световният шампион на WBO в полусредна категория (до 66,7 кг)за пореден път защити титлата си, след като победи британецас технически нокаут в 4-ия рунд. Битката за титлата се проведе рано тази сутрин в The Bubble в MGM Grand в Лас Вегас (САЩ).Брук започна много внимателно битката, използвайки джеба си, за да държи на дистанция американеца Крофорд. Той се опита да неутрализира джеба на Брук във втория рунд, като постоянно сменяше гардовете.В третия рунд Крофорд най-накрая напипа верния ритъм. Той започна да вдига темпото и да пласира точни удари. В четвъртия рунд Брук се озова в нокдаун, а след подновяването на играта Крофорд започна да го налага и това принуди рефера Тони Уийкс да се намеси и да прекрати двубоя.



33-годишният Крофорд направи четвърта успешна защита на титлата си. "Той спазваше добра дистанция и се опитвах да намеря ритъма си и да нацеля своята дистанция," сподели Крофорд след битката. Затова и той в началото беше толкова активен - просто не можах веднага да калибрирам ударите си."33-годишният Крофорд направи четвърта успешна защита на титлата си.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 405

1