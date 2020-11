Италия Защитник на Милан: Наше задължение е да мислим за място в ШЛ и за Скудетото 14 ноември 2020 | 20:56 Прочетена 175 0



Защитникът на Милан Симон Кяер даде обширно интервю пред "Гадзета дело спорт", в което обсъди множество теми, свързани със себе си и клуба. За Стефано Пиоли Моята история е доста ясна - трябва да почувствам, че има вяра в мен и винаги съм се отплащал на треньорите, които постоянно са ми давали игрово време. Хубавото нещо на Пиоли е, че той изслушва своите играчи, когато имат проблеми, и иска да намери перфектното решение за тях. Той взима най-добрите решения и го прави с диалог. Затова той е идеалният треньор за мен. Kjaer: "When I'm having doubts or thinking that there are tactical aspects that can be changed to improve individual and collective performance, coach Pioli listens to me. He wants to help his players. He is the perfect coach for me, there is always a dialogue." pic.twitter.com/Z93bjMADfG — AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020 За лидерството си Наистина усещам, че съм лидер на отбора. Дори на тренировките, тъй като наблюдавам останалите и им помагам. Винаги се опитвам да бъда за пример и да втълпя на младите, че не бива да лежим на своите лаври. Паоло Малдини и Фредерик Масара ме доведоха в Милан, за да има гласност в съблекалнята. Дойдох в труден за Милан момент. Но въпреки критиките, които валяха по нас, аз знаех, че има качество в тези играчи. Сега ситуацията напълно се промени. Има добри резултати и ентусиазъм, но не трябва да забравяме, че не се изисква много, за да се свлечем отново надолу. Този състав показа зрялост и ще се опитаме да върнем Милан там, където принадлежи. Kjaer: "Maldini and Massara signed with me so I can have a voice in the locker room and to help the young players here. I arrived in a difficult moment, but despite the criticisms that the players had, I knew that there was quality here." — AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020 За първото място в Серия "А" и Скудетото На върха в класирането сме и Скудетото определено е възможно. Очаква ни обаче дълъг сезон и трябва да гледаме мач за мач. Не бива да допускаме Скудетото да стане мания за нас. Това е цел, защото ние сме Милан и историята на клуба е изпълнена с трофеи. След дълги години настрана от топ местата, сега отново сме там, така че наше задължение е да вярваме в шансовете ни за място в Шампионската лига и за титлата. Kjaer: "We will do our best to return to the Champions League, we will also try to fight for the league. We must believe in this." — AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020 За Златан Ибрахимович По отношение на това как комбинира техниката с физиката, Златан е уникален в света на футбола. Не съм виждал толкова доминантен нападател. Винаги съм харесвал да започвам атаки от задна позиция и когато има някой като Ибра напред, има по-голям шанс това да проработи. Kjaer on sending long balls to Ibra: "I like throwing since I was a kid. Then of course, if you have Ibra in front you have more chances of success. If you always play short you become predictable. When I have the ball I try to read situations and pass to Ibra." — AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020 За Кристиан Ериксен Много добри приятели сме и си говорим всяка седмица. Неговата ситуация ми напомня за това, което преживях в Аталанта, тъй като понякога идеите и методите на треньора ти пасват перфектно, а друг път - не. Знам обаче, че той няма да се предаде. Ериксен игра добре в Тотнъм, защото там имаше бързи крила. Той обаче не подхожда на схемата 3-5-2 на Антонио Конте. Ако отиде в Милан или Наполи, които имат същите тактически идеи, тогава на теория той би се справил добре, но не и в Интер. Kjaer: "There's a small difference between goals and dreams. Let's start by returning to Champions League as a Milan player. Then, I'd like to end my career here, I'm still young, right?" pic.twitter.com/U7zaqHWF8P — AC Milan Reports (@ACMReports) November 14, 2020 За трансфера си в клуба Винаги съм мислел, че направих всичко възможно, за да си заслужа мястото тук, но знаех, че от клуба зависи дали ще остана за постоянно. Беше сбъдната мечта за мен, когато подписах договора. Има доста тънка линия между мечти и цели. Нека започнем с това да върнем Милан в ШЛ, а след това бих искал да завърша кариерата си тук. Все още съм млад, нали така?

Калоян Антонов

