Дарби Каунти се раздели с Филип Коку

За 50-годишния Коку това бе втори сезон начело на Дарби, като през миналата кампания тимът завърши на десето място в Чемпиъншип. От началото на тази обаче "овните" имат само една победа от 11 мача и се намират в дъното на класирането с шест точки.



Заедно с Коку Дарби напускат и помощниците му Крис ван дер Веерден и Тван Схийпърс.



От Дарби все още не са посочили името на новия наставник.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



