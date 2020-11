Исканията за голяма заплата пречат на нов договор между Дибала и Юве

След като преди няколко дни "Гадзета дело спорт" разкри, че Пауло Дибала и Ювентус в момента са далече от нов договор помежду си, от "Тутоспорт" назоваха причината за това.



Дибала се отдалечава от нов договор и се доближава до продажба

Според информацията на изданието предложението на клуба е било за годишна заплата в размер на 10 млн. евро. Агентът на играча обаче настоява тя да бъде 15 млн. евро, а от ръководството не са готови да плащат на нападателя такава сума. По този начин преговорите между двете страни ще се проточат още, въпреки че текат вече няколко месеца. Настоящият контракт на Дибала изтича през лятото на 2022 година и забавянето на преподписването само увеличава вероятността за негова продажба. Твърди се, че редица големи отбори следят ситуацията около аржентинеца, като се споменават Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

