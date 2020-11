Марадона-младши също беше приет в болница

Диего Марадона-младши беше приет в болница в Неапол, след като неговите симптоми на COVID-19 се влошили. 34-годишният аржентинец, който имаше кратка кариера като футболист, даде положителен тест за заразата на 5 ноември, като главните му симптоми са висока температура и кашлица. Той обаче не се намира в интензивно отделение, а е в лечебното заведение само с превантивна цел.

Както е известно, преди няколко дни неговият 60-годишен баща също беше приет в болница, но заради мозъчна операция, която премина успешно и така впоследствие той беше изписан от нея.

