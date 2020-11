Зимни спортове Ясни са домакините на Световните по биатлон през 2024 и 2025 година 14 ноември 2020 | 18:33 Прочетена 131 0



копирано

Международният съюз по биатлон (IBU) опреди кои ще са домакините на световните първенства в спорта през 2024 и 2025 години. Това се случи по време на проведения днес конгрес на централата. The IBU Congress has selected the host for the IBU Biathlon World Championships 2024. pic.twitter.com/iOO60KgqpM — IBU (@biathlonworld) November 14, 2020 Организацията на най-големия форум в света на биатлон през 2024 година бе поверена на чешкия курорт Нове Место на Мораве, където се проведе шампионатът през 2013 година. Нове Место бе единственият кандидат за домакинство на световното първенство през 2024 година. The IBU Congress has selected the host for the IBU Biathlon World Championships 2025. pic.twitter.com/zqNlBQwT3Y — IBU (@biathlonworld) November 14, 2020 През 2025 година шампионатът на планетата ще се проведе в швейцарския Лендзерхайде. Това ще е първо домакинство на страната на световното първенство по биатлон. За разлика от битката за домакинството през 2024, тази през 2025 имаше двама кандидати, като швейцарската кандидатура бе предпочетена пред тази на беларуската столица Минск.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 131

1