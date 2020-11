Морбидели спечели квалификацията за ГП на Валенсия

Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) записа своя втори пол-позишън за сезона в клас MotoGP след като триумфира в квалификацията за Гран При на Валенсия.

Италианецът, който бе най-бърз и след първите три свободни тренировки, се ориентира най-добре на леко влажния асфалт на пистата „Рикардо Тормо“ и спечели сесията за място с преднина от 0.096 пред Джак Милър (Pramac Ducati). Последната позиция на първата редица утре ще бъде заета от Такааки Накагами (LCR Honda), който завърши на 0.222 от Морбидели.

Pole changes hands twice in a matter of seconds!



It's advantage @jackmilleraus with a minute to go! #ValenciaGP pic.twitter.com/TelsQeBCzf — MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2020

От основните претенденти за титлата, най-напред ще стартира Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), но той ще потегли от едва 11-то място, точно пред лидера в шампионата Жоан Мир (Suzuki), който остана последен във втората част на квалификацията. Съотборникът на Мир, Алекс Ринс пък ще потегли от 14-та позиция, след като не успя да се класира за решителната част на сесията за място.

Успокоение за двамата пилоти на Suzuki е очакваното утре топло време край Валенсия, което ще им позволи да се възползват от доброто износване на гумите, което прави техният мотоциклет.

На втора редица в утрешния ден ще се наредят Йоан Зарко (Avintia Ducati), Пол Еспаргаро (KTM) и Маверик Винялес (Yamaha), докато от трета ще потеглят Алейш Еспаргаро (Aprilia), Франческо Баная (Pramac Ducati) и Брад Биндър (KTM). Десети на старта точно пред Куартараро и Мир ще застане Мигел Оливейра (Tech 3 KTM).

@BradBinder_41 and @FabioQ20 move on to fight for pole!



If @Rins42 is going to keep his title challenge going, he must do so from 14th on the grid! #ValenciaGP pic.twitter.com/QzwxRJcRCB — MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2020

Пилотите, които спечелиха своите позиции на старта утре чрез участието си в първата част на квалификацията бяха Кал Кръчлоу (LCR Honda), Ринс, Данило Петручи (Ducati), Валентино Роси (Yamaha), Андреа Довициозо (Ducati), Щефан Брадъл (Repsol Honda), Тито Рабат (Avintia Ducati), Алекс Маркес (Repsol Honda) и Лоренцо Савадори (Aprilia). Те ще заемат съответно позициите от 13-та до 21-ва на утрешната стартова решетка.

A sensational session as @FrankyMorbido12 pips @jackmilleraus to pole!



The top three riders in the championship line up 11th. 12th and 14th!!! @motul | #ValenciaGP pic.twitter.com/HXCPtfhlDt — MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2020

Предпоследната надпревара за сезона в MotoGP за 2020, която ще е и първи шанс за Мир да си гарантира титлата стартира утре в 15:00 часа българско време.