НБА Оладипо се врече във вярност на Индиана 14 ноември 2020 | 16:18 - Обновена Прочетена 115 0



копирано



Звездата на Индиана Виктор Оладипо отрече спекулациите, че е поискал да напусне тима си по време на предстоящия трансферен прозорец. 28-годишният гард заяви пред Шамс Чарания от "The Athletic", че иска да остане в клуба и да поведе Пейсърс към шампионската титла. "Разбрах за слуховете с мое участие. Искам да кажа, че те не са верни. Обичам съотборниците си, ценя щата Индиана и съм фокусиран върху това да поведа организацията към титлата", сподели Оладипо. Two-time All-Star Victor Oladipo has informed the Pacers that he is fully committed to the franchise and direction of team entering the upcoming season, he tells @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/tZwhFkhqrk — Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2020 Бившият играч на Орландо и Оклахома навлиза в четвъртата година от договора си с Индиана, подписан през лятото на 2017-а. Той ще се превърне в свободен агент след края на следващия сезон, като редица слухове сочеха, че играчът иска да си тръгне още сега. През миналия сезон Оладипо се завърна от тежка контузия, която го извади от терените за около година, и записа средно по 14.5 точки, 3.9 борби и 2.9 асистенции за 19 мача. Бившият играч на Орландо и Оклахома навлиза в четвъртата година от договора си с Индиана, подписан през лятото на 2017-а. Той ще се превърне в свободен агент след края на следващия сезон, като редица слухове сочеха, че играчът иска да си тръгне още сега. През миналия сезон Оладипо се завърна от тежка контузия, която го извади от терените за около година, и записа средно по 14.5 точки, 3.9 борби и 2.9 асистенции за 19 мача.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 115 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1