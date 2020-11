Волейбол Матей Казийски: Не рискувайте, нека направим всичко възможно в тази ситуация 14 ноември 2020 | 15:45 - Обновена Прочетена 242 0



7 заразени с COVID-19 в БГ Верона

По-късно това подозрение бе потвърдено от направените тестове.



Капитанът на Верона Матей Казийски коментира сложната ситуация, която преживява целият волейболен свят.

„В крайна сметка постъпихме правилно. В тази ситуация поемането на рискове за несигурни неща не е интелигентно. Всъщност тогава потвърдихме, че за съжаление имаме две нови положителни проби в отбора. По-добре е да не рискувате да заразявате други хора и да поддържаме ситуацията възможно най-добра. Разбира се, това е много труден период за всички отбори. Не е само липсата на мачове, но и очакванията до края. Ще играем ли, или не? Винаги трябва да сме готови, подготвяме се и работим възможно най-добре, а след това пропускате мачове, трудно е да се справите психически с това.

Но периодът е такъв, трябва да направим всичко възможно, за да го преодолеем, защото ситуацията не позволява грешки, това би се отплатило със здравето на играчите“, заяви Матей Казийски пред клубния сайт на Верона.



„Нашият път? Подобрявахме се постоянно, сега загубихме приемствеността за съжаление, това е, за което най-много съжалявам. Трябва да тренираме възможно най-добре, дори с много отсъстващи играчи и група играчи, която продължава да се променя. За щастие съм добре и се надявам да остана такъв и да продължа да тренирам и да играя непрекъснато", добави Казийски.

