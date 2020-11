ДеРоузън поласкан от интереса на Лейкърс

Гардът на Сан Антонио Спърс ДеМар ДеРоузън е бил изненадан от слуховете, че шампионът Лос Анджелис Лейкърс е готов да го привлече в състава си. "Езерняците" смятат да предложат Дани Грийн и Кайл Кузма на Сан Антонио в замяна на четирикратния участник в "Мача на звездите". Лейкърс се лишават от двама, за да привлекат звезда на Сан Антонио

"Да бъдеш желан от шампионски отбор, който току що е спечелил титлата, няма как да не те накара да се чувстваш по особен начин, нали? Все пак аз съм израснал в Лос Анджелис, не мога да повярвам, че отборът от моя роден град ме иска. Наистина изглежда като лудост да чуя и видя това, но всеки знае, че ще давам всичко от себе си, независимо чий потник нося", заяви ДеРоузън в подкаста на бившите баскетболисти Мат Барнс и Стивън Джаксън

