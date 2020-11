Янис разкри какво би го накарало да остане в Милуоки

Звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо увери, че бъдещето му в Милуоки зависи от решенията на клубното ръководство. Както е известно, трансферните слухове около 25-годишния гръцки национал се засилиха още повече след изненадващото отпадане на "елените" от плейофите през миналия сезон. Янис обаче не вижда причина да не остане в Милуоки още дълго време, ако отборът му печели.

"Има много слухове, всеки изразява мнението си. В края на краищата, аз ще взема това решение, което е най-добро за семейството си. Не виждам защо да не остана в Милуоки още няколко години. Докато имаме обща цел, тоест да бъдем сред най-добрите отбори и да печелим титли, всичко ще бъде наред. Ако обаче нещата не се получат, няма да е хубаво. Аз искам да съм победител, не ми пука за парите. Семейството ми е добре, мога да се грижа за децата и внуците си, така че парите не са най-важното нещо в момента. Просто искам да печеля", заяви Янис в интервю за шведски вестник.

"It depends on what decisions they make. If they make the right decision, I’ll be there for many years. If they do not, we’ll see. The NBA is business and we take it day by day. Hopefully we can succeed together.”



- Giannis on his future in Milwaukee



(h/t @basketballtalk )