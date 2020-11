Морбидели поведе след третата тренировка във Валенсия

Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) спечели третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Валенсия в MotoGP. Италианецът записа време от 1:30.168 на изсъхващата писта „Рикардо Тормо“, с което оглави общото класиране след трите 45-минутни подготвителни сесии този уикенд.

Втори с изоставане от 0.454 в общото класиране остана Джак Милър (Pramac Ducati), който бе най-бърз във вчерашния ден и не подобри своя резултат от втората тренировка. Трети в общото подреждане остана победителят в квалификацията от Гран При на Европа миналата седмица Пол Еспаргаро (KTM), който завърши на 0.468 от Морбидели.

От пилотите борещи се за световната титла единствено лидерът в генералното класиране Жоан Мир (Suzuki) успя да се спаси от участие в първата част на квалификацията, след като той завърши на седма позиция в общото класиране. Неговите най-близки преследвачи Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Алекс Ринс (Suzuki) се класираха съответно 11-ти и 15-ти и ще трябва да вземат участие в първите 15 минути на следобедната квалификация. Куартараро се размина с директно участие в решителната част на сесията за място със само 0.002.

This is how close #MotoGP is in 2020! @FabioQ20 misses out on the top ten by just 0.002s! #ValenciaGP pic.twitter.com/NjzEjDUe0b — MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2020

Освен Мир и първите трима, място във втората част на квалификацията още намериха и Йоан Зарко (Avintia Ducati), Маверик Винялес (Yamaha), Такааки Накагами (LCR Honda), Франческо Баная (Pramac Ducati), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Алейш Еспаргаро (Aprilia). От тях единствено Милър, Накагами и Баная направиха това със своите вчерашни постижения.

Първата част на квалификацията във втория пореден състезателен уикенд на „Рикардо Тормо“ стартира в 15:50 часа българско време.