НБА Хаслем все още не мисли за отказване, подписва нов договор с Хийт 13 ноември 2020 | 19:33 Прочетена 42 0



Friday morning's sports developments in Miami:



-- Marlins hire Kim Ng as GM.



-- AP Source: Caron Butler hired as Heat assistant



-- And now, The Captain returns. Udonis Haslem is coming back for Season 18. He'll sign a one-year, $2.5 million contract.



Легендата на Маями Хийт Юдонис Хаслем все още няма да окачва кецовете на пирона. Сърцатият капитан на отбора ще подпише нов договор с "горещите" на стойност $2.5 милиона и по този начин ще започне своя сезон №18 в най-силната баскетболна лига в света. Това обяви самият той пред "Associated Press".40-годишното тежко крило вече няма кой знае каква игрова роля в състава на Хийт, след като изигра само 44 минути през миналия сезон, но с влиянието си в съблекалнята и любовта си към отбора може да се каже, че той е една от многото причини Маями да достигне до Финалите в плейофите през изминалата кампания.Хаслем пристигна във Флорида през далечната 2003-а, като за 17-те си години в отбора може да се похвали с три шампионски пръстена, спечелени през 2006-а, 2013-а и 2014-а. В кариерата си има 858 мача с екипа на "горещите" в НБА, в които е записал средни показатели от 7.6 точки и 6.7 борби. Най-силният му сезон е 2007/08, когато вкарва по 12.0 точки и хваща по 9.0 борби в 49 мача. 0



