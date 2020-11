НБА Далас желае да събере Дончич и Порзингис с лидера на Чикаго Булс 13 ноември 2020 | 19:05 Прочетена 207 0



Чикаго Булс вероятно ще получи доста атрактивни оферти за своя лидер Зак ЛаВийн. 25-годишният гард изигра най-силния сезон в кариерата си, след като бележеше средно по 25.5 точки за "биковете" през миналата кампания, което значително повишава интереса на останалите клубове към него. Един от тях е Далас Маверикс, който иска да привлече трета звезда редом до Лука Дончич и Кристапс Порзингис, съобщава "The Ringer".По време на крайно неуспешния престой на старши треньора Джим Бойлън в Чикаго, ЛаВийн на няколко пъти се обърна срещу своя наставник, което допълнително разгорещи слуховете за потенциално напускане на звездата по време на трансферния прозорец. Новото ръководство обаче изгони Бойлън и назначи бившия треньор на Оклахома Били Донован, което успокои страстите в отбора на Булс.ЛаВийн подписа четиригодишен договор с Чикаго през лятото на 2018-а, като през следващия сезон трябва да получи $19.5 милиона. Далас цели да снабди тима си с още една основна фигура, така че ако не успее да вземе ЛаВийн, то Мавс ще се насочат към Виктор Оладипо или Спенсър Динуиди. 0



