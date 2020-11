Джак Милър поведе след втората тренировка във Валенсия

Джак Милър (Pramac Ducati) записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Валенсия в MotoGP, с което оглави общото класиране след петъчния ден на „Рикардо Тормо“.

Австралиецът постави 1:30.622, с което завърши на 0.091 пред победителя в сутрешната тренировка Такааки Накагами (LCR Honda). Трети след откриващия ден на втория пореден състезателен уикенд край Валенсия остана Франческо Баная (Pramac Ducati), който завърши на 0.120 зад своя съотборник.

След края на петъчния ден лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki) се намира извън първите десет места, даващи право на директно участие във втората фаза на квалификацията. Испанецът към момента е 12-ти, с изоставане от 0.102 спрямо десетия Маверик Винялес (Yamaha). Една от причините за по-слабото класиране на Мир е нуждата той да използва своя втори мотоциклет във финалните минути на днешната тренировка, след като десет минути преди нейния край той падна на коварния четвърти завой и потроши основната си машина.

A crash for the championship leader! @JoanMirOfficial is unhurt after this crash at Turn 4 but that won't help the nerves! #MatchPoint | #ValenciaGP pic.twitter.com/ZcBzEyN1C1 — MotoGP™ (@MotoGP) November 13, 2020

Същевременно съотборникът на Мир и негов основен преследвач в битката за титлата, Алекс Ринс остана девети в общото класиране след днешните две тренировки. Другият преследвач на Мир, Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) пък имаше още по-лош ден от лидера в генералното класиране и се нареди едва 16-ти.

Останалите места в първите десет след края на петъчния ден се заемат от Пол Еспаргаро (KTM), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Андреа Довициозо (Ducati), Кал Кръчлоу (LCR Honda) и Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT).

@jackmilleraus on top with just 0.749s covering the top 19!



As it stands, championship leader @JoanMirOfficial is outside the Q2 spots! #ValenciaGP pic.twitter.com/KOwx6DYNaN — MotoGP™ (@MotoGP) November 13, 2020

Утрешната третата тренировка, която ще определи и финалното разпределени на местата в топ десет стартира в 11:55 часа българско време.