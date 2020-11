Дибала се отдалечава от нов договор и се доближава до продажба

Нападателят на Ювентус Пауло Дибала е далеч от споразумение за продължаване на договора си с клуба, пише "Гадзета дело спорт"

Двете страни водят преговори от доста време, но ръководството на Юве не е склонно да изпълни високите финансови претенции на аржентинеца заради кризата от пандемията. Действащият контракт на 26-годишния аржентинец с торинци изтича през юни 2022 година. Така за момента най-вероятно изглежда, че ще се стигне до негова продажба през следващото лято, допълва изданието.

There is no progress in the contract negotiations between Dybala and Juventus. The difference in demand and offer is still big, at this point a sale in the summer is the most likely thing to happen.



[Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/4OhqevAVdA