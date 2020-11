Световен шампион с Франция: Карим, помисли за "петлите" и се извини на треньора!

Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 Адил Рами силно се надява да види Карим Бензема отново с националната фланелка и затова го призова да се сдобри със селекционера Дидие Дешан. Както е известно, нападателят на Реал Мадрид не е играл за "петлите" от 2015 година насам, тъй като беше замесен в скандал със секс записи на тогавашния му съотборник в състава Матийо Валбуена.

"Много е разочароващо да не разполагаме с Бензема в този отбор. Тези мои думи не са насочени срещу Оливие Жиру. Нуждаем се и от Жиру, защото той е голмайстор. Но ако се стигне до сдобряване със селекционера, би било чудесно отново да видим Бензема с националната фланелка. За Карим е важно да вземе участие в някакъв голям форум. Много е глупава тази история. Ако е нужно да се извиниш публично или пред треньора, направи го Карим. Помисли за "петлите"", коментира Рами пред "Льо Паризиен".

Adil Rami: "For Karim it's important to take part in a major tournament. This whole episode has been so silly. If it means apologising publicly or face to face with the coach, please do it Karim. Think about Les Bleus!" pic.twitter.com/G22H2q9o9k