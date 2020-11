НБА Лейкърс се лишават от двама, за да привлекат звезда на Сан Антонио 13 ноември 2020 | 15:16 - Обновена Прочетена 838 0



Lakers have interest in trading for DeMar DeRozan, per @KevinOConnorNBA



Spurs would get Kuzma and Danny Green pic.twitter.com/fz1JVGDmbx — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2020 Слуховете с участието на Лос Анджелис Лейкърс продължават да заливат медийното пространство. Според "The Ringer" ръководството на "езерняците" ще се опита да привлече гарда на Сан Антонио ДеМар ДеРоузън в Ел Ей чрез размяна. Лейкърс планират да изпратят Дани Грийн и Кайл Кузма в Тексас, за да си осигурят услугите на бившия играч на Торонто Раптърс. Ако сделката се осъществи, то Дани Грийн ще направи своето завръщане в Сан Антонио, където спечели първия си пръстен в кариерата от Финалите през 2014-а. Стрелецът прекара седем години под ръководството на легендарния Грег Попович, преди да бъде разменен в Торонто през 2018-а. Любопитното е, че тогава той отново е част от една сделка с ДеРоузън - трансферът на специалиста по стрелба от средно в Сан Антонио, който пък изпрати Грийн и Кауай Ленърд при Раптърс. Кузма пък е любимец на Попович. Треньорът по физическа подготовка на баскетболиста бе споделил преди време, че ако Лейкърс не бяха се спряли на Кузма с 27-ия избор в Драфт 2017, то Поп и Сан Антонио са щели да вземат 203-сантиметровото крило с 29-ия си пик. Грийн и Кузма бяха двамата играчи в състава на Франк Воугъл, които бяха подлагани на множество критики по време на шампионския спринт на тима в плейофите на миналия сезон. Първият отбелязваше по 8.0 точки средно на мач при стрелба 34% от полето и тройката, а вторият - 10.0 пункта при 43% от паркета и само 31% от далечно разстояние. ДеРоузън записа средно по 22.1 точки, 5.5 борби и 5.6 асистенции при рекордна в кариерата си стрелба от 53% от полето. Той навлиза в последната година от договора си, като също така притежава клауза в сделката си, с която може да се превърне в свободен агент още тази зима. Ако не активира опцията, то той ще получи $27 милиона за следващия сезон. Дани Грийн е с $15-милионна заплата, а Кузма - $3 милиона

