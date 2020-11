Саутгейт отговори на любопитен въпрос за най-младия играч в своя състав (видео)

Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт отговори на любопитен въпрос, свързан със 17-годишния халф Джуд Белингам, който дебютира при вчерашната победа с 3:0 над Ирландия и така се превърна в третия най-млад играч в историята на "Трите лъва".



Наставникът беше попитан дали наистина е проверил домашното на Белингам, каквато информация имаше по-рано. "Не ми се наложи да го проверя лично, но при нас е задължително за млад играч на тази възраст всеки ден да отделя определно време за своето образование, така че ние му помагаме в това. В по-младите ни състави също прилагаме тази процедура", отговори с усмивка Саутгейт, след което коментира и представянето на играча в мача.

"I didn't personally have to check it"



Gareth Southgate confirms he did not have to personally check that 17-year-old Jude Bellingham had completed his homework @BellinghamJude pic.twitter.com/7t72FDe6mQ