Накагами най-бърз в първата тренировка за ГП на Валенсия

Такааки Накагами (LCR Honda) започна уикенда за Гран При на Валенсия в клас MotoGP, поставяйки най-доброто време в първата свободна тренировка. Японецът записа 1:30.829 в откриващата тренировка, като по този начин той остана на 0.115 пред Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT).

Трети на старта на втория пореден състезателен уикенд на „Рикардо Тормо“ остана Маверик Винялес (Yamaha), който завърши тренировка с изоставане от 0.138 зад Накагами. А първите трима бяха единствените състезатели, които успяха да слязат под 1:31 зад обиколка.

Лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki) завърши сесията на осма позиция, докато неговите двамата основни преследвачи Алекс Ринс (Suzuki) и Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) останаха съответно 11-ти и 16-ти.

Освен първите трима и Мир, места в топ десет още намериха Пол Еспаргаро (KTM), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Андреа Довициозо (Ducati), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Щефан Брадъл (Repsol Honda).

Втората свободна тренировка преди Гран При на Валенсия стартира в 15:30 часа българско време.