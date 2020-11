Топ съдия към Меси: Покажи уважение, винаги правиш едно и също (видео)

От УЕФА пуснаха трейлър на документалния минисериал "Човек по средата" (Man in the Middle), който е посветен на футболните рефери в Европа.

Най-интересният момент в краткия клип е свързан със суперзвездата на Барселона Лионел Меси и съдията Бьорн Кайперс. Той е откъс от мача между каталунците и Ливърпул (3:0) от Шампионската лига през сезон 2018/19. В него нидерландският топ съдия вижда, че аржентинецът нарочно бави времето и го приканва с думите: "Меси, хайде! Покажи уважение, винаги правиш едно и също! Хайде, отивай!" Освен сцената с Меси, виждат се и кадри от инструкциите, които помощниците от ВАР дават на Джунейт Чакър, за да отмени гола на Серхио Агуеро в мача Манчестър Сити - Тотнъм (4:3) от същото издание на турнира.



