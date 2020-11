Бейзбол Преболедувал COVID-19 стана шестият MVP в историята на Атланта (видео) 13 ноември 2020 | 12:27 Прочетена 86 0



След като се пребори със заразата, 31-годишният Фрийман игра във всички 60 мача на "смелчаците" в съкратения редовен сезон и помогна на тима да спечели титлата в Източната дивизия. Инфилдерът батира средно .341 с 13 хоумръна и 53 RBI, като постигна водещите в цялата Мейджър лийг 23 двойни хита и 51 отбелязани точки. Той стана шестият MVP в историята на Атланта и първият след легендата Чипър Джоунс през 1999 г.



#MVFree indeed.@FreddieFreeman5 is your 2020 NL MVP. pic.twitter.com/FUBGRHnvy3 — MLB (@MLB) November 12, 2020

Фрийман беше посочен на първо място в 28 от 30-те анкетни карти на асоциацията на бейзболните журналисти в Америка (BBWAA) и събра 410 т. Другите две първи места получи Муки Бетс (Лос Анджелис Доджърс), който се нареди втори в крайното класиране с 268 т. Трети стана Мани Мачадо (Сан Диего Падрес) с 221 т.



Приза за най-полезен играч в Американската лига пък заслужи първият бейзмен на Чикаго Уайт Сокс Хосе Абреу. 33-годишният кубински слъгър също игра във всички 60 мача през редовния сезон и завърши със среден коефициент .317 при 19 хоумръна и водещите в МЛБ 60 RBI. Преди него само трима играчи на "белите чорапи" бяха ставали MVP – Нели Фокс (1959), Дик Алън (1972) и Франк Томас (1993, 1994).



The American League’s best in 2020.



José Abreu is the AL MVP. pic.twitter.com/eWMVJpr74T — MLB (@MLB) November 12, 2020

За Абреу гласуваха 21 от 30 участници във вота, осем го поставиха на второ място, а един – на трето. С 374 т. той остави зад себе си в анкетата Хосе Рамирес (Кливланд Индиънс) с 303 т. и Ди Джей Лемейхю (Ню Йорк Янкис) с 230 т.



Това бяха и последните индивидуални награди, раздадени от BBWAA след края на първенството през 2020 г. От началото на седмицата бяха обявени призьорите в категории "Мениджър на годината" за най-добрите треньори, "Новобранец на годината" за най-впечатляващите дебютанти и "Сай Йънг" за топпитчерите. Ето и всички отличени:





"Мениджър на годината"



АЛ

Рик Рентерия (Чикаго Уайт Сокс) 61 т.

Чарли Монтойо (Торонто Блу Джейс) 47 т.



НЛ

Джейс Тинглър (Сан Диего Падрес) 71 т.

Дейвид Рос (Чикаго Къбс) 25 т.





"Новобранец на годината"



АЛ

Луис Роберт (Чикаго Уайт Сокс) 83 т.

Кристиан Хавиер (Хюстън Астрос) 11 т.



НЛ

Алек Бом (Филаделфия Филис) 74 т.

Джейк Кронънуърт (Сан Диего Падрес) 74 т.





"Сай Йънг"



АЛ

Кента Маеда (Минесота Туинс) 92 т.

Рю Хюн-Джин (Торонто Блу Джейс) 51 т.



НЛ

Ю Дарвиш (Чикаго Къбс) 123 т.

Джейкъб Дегром (Ню Йорк Метс) 89 т.





MVP



АЛ

Хосе Рамирес (Кливланд Индиънс) 303 т.

Ди Джей Лемейхю (Ню Йорк Янкис) 230 т.



НЛ

Муки Бетс (Лос Анджелис Доджърс) 268 т.

Мани Мачадо (Сан Диего Падрес) 221 т.





