Продължава размяната на реплики между Кроос и Обамеянг

Разногласията между Тони Кроос и Пиер-Емерик Обамеянг не стихват. Всичко започна с думите на халфа, че навикът на нападателя да отпразнува головете си с маска не е добър пример за подрастващите. Габонецът обаче му отвърна, като попита "дали този Тони Кроос има деца?" и добави, че той самият се маскира именно заради своето дете.



Кроос нападна Обамеянг, който не му остана длъжен

Играчът на Реал Мадрид не му остана длъжен и по-късно му отговори в Туитър с коментара: "ТОЗИ Тони Кроос има 3 деца", придружен с емоджи, изпращащо целувка.

THIS Toni Kroos has 3 Kids https://t.co/7OTx9KS0pj

Явно Обамеянг е видял публикацията, защото след това на свой ред сподели снимка, на която той и бившият му съотборник в Борусия (Дортмунд) Марко Ройс носят маски, допълвайки: "Изпращаме на Тони Кроос поздравления за трите му деца. С уважение, Батман и Робин", както бяха известни те, докато играеха заедно с екипа на "жълто-черните".

Send @ToniKroos congratulations for his 3 Kids cordially your Batman and Robin https://t.co/JUOYPhuC0X