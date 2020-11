Реал Мадрид се включва в битката за героя на Унгария

В Реал Мадрид ще продължат стратегията си от последните години да купуват млади играчи с обещаващо бъдеще, пише AS. Според изданието клубът е насочил вниманието си към 20-годишния Доминик Собослай от РБ Залцбург.

Именно с късен гол на атакуващия халф Унгария снощи се класира за Евро 2020. От началото на сезона Собослай има цели четири гола в Шампионската лига - два в групите и два в квалификациите. В домашните турнири пък той може да се похвали с девет асистенции и още едно попадение. От известно време интерес към него има от страна на Арсенал, Милан и РБ Лайпциг. Той не би излязъл твърде скъпо на мадридчани, тъй като договорът му изтича през лятото на 2022 година, а откупната му клауза е в размер на 25 млн. евро. Ако пристигне на "Сантиаго Бернабеу", той би могъл да замени Иско, чието бъдеще в тима е несигурно.

Real Madrid is following Dominik Szoboszlai, who plays for RB Salzburg. The 20 year-old is expected to cost around €25m - his contract ends in 2022 and the club is watching him closely. [@diarioas] pic.twitter.com/iXSKmW5Rc5