Гард на Торонто: Вече спечелих титла, време е да напълня джоба

Гардът Фред ВанФлийт се надява да подпише максимално голям договор при отварянето на пазара на свободните агенти в Националната баскетболна асоциация на 20 ноември. Това призна самият той при гостуването си в подкаста на своя колега Джей Джей Редик. 26-годишният ВанВлийт е в НБА от 2016 година и през четирите си сезона в лигата игра единствено за Торонто Раптърс. Плеймейкърът обаче е готов да си тръгне, ако получи по-добра оферта от друг отбор.

"Опитвам се да напълня джоба. Не ме е срам да го кажа. Не е нужно да казвам на хората, че аз ценя победите. Вижте историята, потърсете и ще забележите, че аз никога не съм бил в губещ отбор през целия си живот. Вече спечелих титлата в НБА, така че сега е време да осребря всичко това. На 26 години съм. Може да съм от само четири сезона в НБА, но чувствам, че все още се развивам и съм готов за водеща роля", каза 185-сантиметровият гард.

"Подготвям се за реалистичните възможности и ще направя списък с плюсовете и минусите на всяка оферта, която получа", добави баскетболистът.

"I'm trying to get paid, man. I don't have to tell people that I value winning. Look at my story. ...I won a championship. And now it's time to cash out."



Fred VanVleet knows his worth



(via @OldManAndThree)pic.twitter.com/XoH37wxzEP