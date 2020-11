Българин ще кара в Британската Формула 4 догодина

Българинът Георги Димитров ще се състезава в Британския Формула 4 шампионат през 2021 година, това бе обявен от отбора на Richardson Racing по-рано днес.

През тази година 15-годишният роден представител се състезава в шампионата Ginetta Junior, където записа две победи в дебютния си уикенд на „Донингтън Парк“ през август и един кръг преди края заема четвърто място в генерално класиране, като е втори сред новобранците.

