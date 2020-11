Кауай Ленърд иска да върне Крис Пол в Лос Анджелис

Лос Анджелис Клипърс се нуждае от класен плеймейкър и явно Кауай Ленърд се е заел със задачата да осигури такъв на тима си. Според информация на "The Ringer" голямата звезда на Клипърс се е свързал с гарда на Оклахома Крис Пол, за да го накара да се завърне в Ел Ей.

There is mutual interest between Chris Paul and the Clippers on a reunion, via @ryenarussillo



Kawhi Leonard even reached out to Chris Paul about potentially joining the Clippers. pic.twitter.com/lUZjqTO4fQ