Онлайн премиера на сърф филма "Море на вятъра"

Свободното онлайн разпространение на филма, включен в официалната селекция на тазгодишното издание на кино-литературния фестивал Cinelibri, е специален подарък за зрителите от екипа на филма, по случай навършване 2 години от осъществяването на едно от най-атрактивните сърф предизвикателства у нас - WIND2WIN Challenge - с участието на Илияна Стоилова и Йоан Колев от сърф училище Акаша.

През 2018 г. двамата сърфисти осъществиха уникалното по рода си прекосяване с уиндсърф на цялото родно крайбрежие – общо 300 км по вода с цел привличане общественото внимание върху вредите, които употребата на пластмаса причинява на Черно море.



Продукцията с режисьори Стоил Димитров и Борислав Камилов от Beardfrost Productions и продуцент Атанас Куцев от Remove Remove Productions, проследява тридневното приключение на двамата смели уиндсърфисти, прекарали 3 дни по протежението на родното Черноморие, като едновременно акцентира върху опасните ефекти, които има пластмасовия отпечатък в природата и дава ценни съвети за минимизиране употребата на еднократна пластмаса, които могат да бъдат приложени от всички нас в ежедневието ни.



Освен двамата главни уиндсърф герои, сюжетът включва морските биолози Димитър Беров, Велизара Стоилова и капитана на следващата ги експедиция Явор Колев, както и делфини, неочаквани обрати, много емоции, адреналин и невероятно красиви природни кадри. ГЛЕДАЙТЕ МОРЕ НА ВЯТЪРА НА 25 НОЕМВРИ, ОТ 20:15 ЧАСА НА АДРЕС:

ГЛЕДАЙТЕ МОРЕ НА ВЯТЪРА НА 25 НОЕМВРИ, ОТ 20:15 ЧАСА НА АДРЕС:

https://bit.ly/w2w-premiere



