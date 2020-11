ММА Лекар твърди, че Йоел Ромеро е най-необикновеният човек на земята 12 ноември 2020 | 14:46 Прочетена 859 0



43-годишния боец от Куба отишъл на лекар заедно с Уайт, за да го прегледат, а лекарят бил изумен от Ромеро. Ето цялата история, която Роугън разказа:



“Чували ли сте ме да говоря за Йоел Ромеро Дейна Уайт ми разказа тази история. Те го завели при лекар, защото при една от битките си получи фрактура на орбиталната кост. След като го прегледал, лекарят ги попитал къде са намерили това момче, защото в 40-годишната си практика никога не е виждал по-необикновен човек от него. По думите му очните мускули на Ромеро са 4 пъти по-големи от тези на обикновен човек. Също така казал, че неговата физическа структура е различна от тази на всяко човешко същество, което е виждал.”

View this post on Instagram A post shared by Yoel Romero (@yoelromeromma) on May 18, 2020 at 10:17am PDT Ромеро е с рекорд 13-5 в ММА и се намира в серия от 3 поредни загуби. Той загуби 4 от последните си 5 битки в UFC и няма победа от близо 3 години насам.



