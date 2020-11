НБА Уестбрук си тръгва от Хюстън, хаос в редиците на "ракетите" 12 ноември 2020 | 14:22 Прочетена 216 0



Гардът на Хюстън Рокетс Ръсел Уестбрук иска да напусне отбора след само една година в редиците му, съобщи сайтът "The Athletic". Плеймейкърът, който днес навършва 32 години, не харесва ситуацията в тима, след като старши треньорът Майк Д'Антони бе уволнен преди по-малко от два месеца, а генералният мениджър Дарил Мори напусна, за да приема ръководна роля в тима на Филаделфия 76ърс. Rockets’ Russell Westbrook wants out of Houston, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020 Новият старши треньор Стивън Сайлъс пък вече обяви, че няма да прави радикални промени в системата на игра, която в нападение включва огромен брой изолации за звездата на "ракетите" Джеймс Хардън. Уестбрук, който през сезон 2016/17 спечели приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация като играч на Оклахома Сити Тъндър, записа средно по 27.2 точки, 7.9 борби и 7.0 асистенции средно на мач през изминалия сезон, в който Хюстън достигна до втория кръг на плейофите. В самата заключителна фаза обаче Ръс определено изпитваше проблеми и за осем двубоя записа рекордно ниски показатели - 17.9 точки, 7.0 борби и 4.6 асистенции. "Russell Westbrook has informed team officials that he has been uneasy about the team's accountability and culture, and has a desire to return to his prior, floor-general role in Oklahoma City."



(Via The Athletic ) pic.twitter.com/qzD1ytqsQ7 — NBA Central (@TheNBACentral) November 12, 2020 Според медиите в САЩ, ако Уестбрук наистина напусне Хюстън, най-сериозни кандидати за размяна с негово участие са Лос Анджелис Клипърс, Маями Хийт или Ню Йорк Никс. Гардът има още 3 години и 132 милиона долара от настоящия си контракт. Междувременно "The Athletic" съобщи, че голяма част от останалите играчи в тима на Рокетс също не са доволни от моментното състояние на клуба. Пи Джей Тъкър е недоволен от договора си, докато Ерик Гордън, Данюел Хаус и Остин Ривърс не харесват ролите, които изпълняват. Единствената положителна новина за тима за момента изглежда желанието на Джеймс Хардън да остане в отбора, но това също може да се промени, прогнозират американските анализатори. 0



